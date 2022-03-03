الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار رجال المرور في القاهرة والجيزة.. وتدخل سريع لإزالة المعوقات

جريدة الدستور

عززت الإدارة العامة لمرورالقاهرة من خدماتها الأمنية بالشوارع والميادين، اليوم الخميس، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث قد تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، للتأكيد على التزام المواطن بقواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بمحافظة الجيزة لرصد المخالفات والتصدي لمخالفات قواعد وآداب المرورللحد من وقوع الحوادث المرورية للحفاظ على حياة المواطنين.

 كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وظهر التواجد الفعال لرجال المرور في تسيير حركة السيارات ووتحقيق الإنسياب المروري على الطرقالرئيسية والفرعية في المحافظات.

القاهرة الادارة الطلاب السيارات أعطال الجامعات الشوارع

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