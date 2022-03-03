نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.. طقس البحر الأحمر اليوم

تشهد مدن شمالي محافظة البحر الأحمر وهي مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، اليوم الخميس، موجة من الرياح الشديدة وانخفاض في درجات الحرارة وحالة من سوء الأحوال الجوية، وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر.

فيما شدد مسؤولي هيئة مواني البحر الأحمر على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

وأكد مصدر بموانئ البحر الأحمر لـ “الدستور”، أن العمل على أرصفة الموانئ مستمر دون توقف، كما تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة سرعة الرياح والحفاظ على سلامة العاملين بالموانئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

2000 سائح.. وصول رحلات طيران دولية لمرسى علم اليوم وغدًا

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة 17 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 63 رحلة طيران دولية وصلت وتصل للمطار خلال الأسبوع منذ السبت الماضي.

فيما كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، وصول 3 رحلات بينهم رحلتين من التشيك وأخرى من ألمانيا، كما أظهرت كشوف الطيران وصول 11 رحلة دولية إلى المطار اليوم الخميس بينها 4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا ورحلة من سويسرا وأخرى داخلية من القاهرة.

ويستقبل المطار 3 رحلات من ألمانيا وأخرى من التشيك غدًا الجمعة، وبذلك تكون أعداد الرحلات التي وصلت إلى مطار مرسى علم منذ السبت الماضي حتى الجمعة المقبلة 63 رحلة طيران.

وكشفت جدول رحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم وصول 63 رحلة خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضي حتى غدًا الجمعة، وذلك فى زيادة فى معدلات الوصول للرحلات الأوروبية المختلفة.

وأوضحت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع، أن هناك رحلات قادمة من 8 دول أوروبية بعدد 60 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية تصل إلى 3 رحلات.

وأكدت كشوف الرحلات، أن خلال الأسبوع تصل 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و8 رحلات من إيطاليا، و14 رحلة من ألمانيا، و12 رحلة من التشيك 16 رحلة من بولندى و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من ليتوانيا و3 رحلات داخلية تابعين لشركة مصر للطيران.