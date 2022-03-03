الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحد من التعديات.. تنفيذ 237 قرار إزالة لمخالفات على المجاري المائية بـ 3 محافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة جميع أجهزة الوزارة فى بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم.

يأتى ذلك فيما نفذت الإدارات التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 237 قرار إزالة للمخالفات في3 محافظات هي "المنوفية – كفر الشيخ – سوهاج" ، اليوم الخميس، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع عدة جهات منها القوات المسلحة وأجهزة المحليات.

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار الحملات الموسعة من أجل التصدي لكافة أنواع وأحجام التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، مشيراً إلى العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من جميع أشكال المخالفات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، استمرار المتابعة اليومية لإزالة جميع مسببات التلوث البيئي والقمامة وإلقاء الحيوانات النافقة والحشائش، وذلك بهدف سلامة التصرفات المائية لكافة الإحتياجات والقطاعات  الاقتصادية والزراعية ومحطات مياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية.
 

تعديات حملة شرطة القوات المسلحة محطات مياه وزارة الري وزارة الداخلية الحملة القومية حماية نهر النيل التعديات على نهر النيل

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التنمية بأثر رجعى

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للحد من التعديات.. تنفيذ 237 قرار إزالة لمخالفات على المجاري المائية بـ 3 محافظات

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