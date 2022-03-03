الصحف تسلط الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قومية بقطاعي الإسكان والطرق

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، فضلاً عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

- الرئيس السيسي: الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة بمعدلات غير مسبوقة



ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة: تنمية شاملة بمعدلات غير مسبوقة.. وحلول لمشكلة الإسكان.. واشتراطات البناء لمصلحة المواطن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة بمعدلات غير مسبوقة بجميع محافظات مصر وليس في القاهرة فقط، مشددا على أن هذه المشروعات، ومنها مشروعات الطرق، تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة، فضلا عن إسهامها في حل مشكلات النمو السكاني غير المخطط، مشددا على أن الهدف الأساسي للدولة هو تحسين حياة المواطنين".

- تغيير ثقافة البناء السائدة حاليا ووقف التعديات نهائيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أمس، عددا من الرسائل المهمة للمواطنين والمسئولين على حد سواء، مشددا على أن الدولة تضع في اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة، اتباع أحدث الأساليب والنظم في العالم، وطالب بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حاليا ووقف التعديات نهائيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وستتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة.

- التوجيه بإعداد دراسة لإقامة محاور مرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في الجيزة



وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضًا الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة، لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتا إلى أن مناطق: كرداسة، وناهيا، وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية الشوارع بها لا تزيد على حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية في هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين.

وأكد الرئيس السيسى أن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل أهمية عن منطقة شرق القاهرة، موجها بالعمل على تسهيل الحركة المرورية في محافظة الجيزة، وذلك من خلال تحرير الحركة المرورية في مناطق غرب النيل بنطاق محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما تم تنفيذه في منطقة شرق القاهرة، وبالتالي تحقيق السيولة المرورية والحركة الرئيسية في مناطق شرق وغرب القاهرة.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة، مشيرا إلى الفارق بين محور المريوطية قبل وبعد تطويره وكيف كان منظر ترعة المريوطية التي كان يتم إلقاء المخلفات بها والحيوانات النافقة، وغيرها، منوها إلى أن هذا الأمر الذي كان يتم آنذاك لا يليق بشعبنا ولا بمصر.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضا فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس فى القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى تفقد أمس عددا من نماذج الوحدات السكنية بمشروع «جنة»، وحرص خلال الجولة على الاطمئنان على تجهيز الوحدات وتأثيثها بشكل يليق بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

- رئيس الوزراء: نفذنا في 7 سنوات مشروعات يراها خبراء أجانب «أحلاما» تحتاج 20 عاما



وتحت عنوان "رئيس الوزراء: نفذنا في 7 سنوات مشروعات يراها خبراء أجانب «أحلاما» تحتاج 20 عاما"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه خلال مشاركة رئيس الوزراء أمس في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم عرضه يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولى أشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة في عام 2010، وكان معنا الخبراء اليابانيون من «الجايكا»، وقتها قال لي أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى في القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة، لأن فى هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات، مضيفا أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة مصر فى 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مدبولى أن الدولة الآن نجحت فى تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففى فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما أن مصر بقدراتها التي كانت موجودة فى هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولى قائلاً: أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتى ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لأن المواطن يمكن أن يرى طريقاً لكنه لا يعى حجم الجهد والإنفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

- مصر ترحب باستضافة المقر الإقليمي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر



وتحت عنوان "مصر ترحب باستضافة المقر الإقليمي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد ترحيب مصر باستضافة مقر إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحــمــر في مــصــر، في ضــوء رغــبــة الاتحـــاد بــأن يــكــون له مقر بالعاصمة الإداريـــة الجديدة، لدعم الجمعيات الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا أن ذلـك مــن شــأنــه المـسـاهمة في تعزيز العلاقات مع الاتحــاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال استقباله فرانشيسكو روكـــا، رئيس الاتحــاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والــهــلال الأحــمــر، والدكــتــور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي لمنطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، والدكتور رامي الــنــاظــر المــديــر التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المـصــري، وذلــك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحـاد فـي مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا.

ورحب "مدبولي" بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مصـر، وأشاد بجهود الاتحاد فـي جميع أنحاء العالم، وشراكته القوية مع جمعية الهلال الأحمر المصري، كما وجه الشكر على الدعم الذي قدمه الاتحــاد إلــى الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الــدولي لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر.