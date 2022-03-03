تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-3-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 3-3-2022 طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، بينما يكون مائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما يتوقع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن يكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، بينما البحر الأحمر، من المتوقع أن يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 18 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 10

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 16 11

سيوة 17 10

بورسعيد 19 11

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 21 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 19 04

نويبع 21 14

طابا 22 13

كاترين 16 03

الطور 20 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 21 10

بنى سويف 20 10

المنيا 19 08

أسيوط 20 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 28 10

أسوان 30 12

إدفو 29 12

أبوسمبل 28 11

الوادى الجديد 24 08

شلاتين 30 12

أبو رماد 28 13

حلايب 29 13

رأس حدربة 25 14