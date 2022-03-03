الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 3-3-2022 طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، بينما يكون مائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

 

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما يتوقع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن يكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، بينما البحر الأحمر، من المتوقع أن يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 18 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 19 10
بلطيم 18 11
مطروح 17 11
السلوم 16 11
سيوة 17 10
بورسعيد 19 11
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 21 10
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 21 11
نخل 19 04
نويبع 21 14
طابا 22 13
كاترين 16 03
الطور 20 11
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 25 14
مرسى علم 26 14
الفيوم 21 10
بنى سويف 20 10
المنيا 19 08
أسيوط 20 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 28 10
أسوان 30 12
إدفو 29 12
أبوسمبل 28 11
الوادى الجديد 24 08
شلاتين 30 12
أبو رماد 28 13
حلايب 29 13
رأس حدربة 25 14

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

للحد من التعديات.. تنفيذ 237 قرار إزالة لمخالفات على المجاري المائية بـ 3 محافظات

«الري» تنتهي من تأهيل وتبطين 12,8 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

الصحف تسلط الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قومية بقطاعي الإسكان والطرق

«القوى العاملة»: تعيين 1402 منهم 9 «قادرون باختلاف» بالإسماعيلية

نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.. طقس البحر الأحمر اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل