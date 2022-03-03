الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح وانخفاض فى درجات الحرارة (صور)

سقوط أمطار بمطروح
سقوط أمطار بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، سقوط أمطار من خفبفة إلى متوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.  

ورصدت "الدستور" حالة الطقس السيئ الذي شهدته مدينة مرسى مطروح من سقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وحلها علي الفور.  

بدوره، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز المدن في رفع تجمعات مياة الامطار من الشوارع والميادين العامة والاحياء والعزب  لتيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين.  
 
وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح فى مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار على المدن الساحلية. 

وتفقد  محافظ مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح جهود ازالة تراكمات مياه الامطار بالكيلو ٢ و٣ على الطريق الساحلى مطروح الإسكندرية وكذلك جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى في ازالة تراكمات مياه  الامطار بعدة مناطق منها المقابر الشرقية بمدينة مرسى مطروح .

كما تابع محافظ مطروح جهود مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية منذ الليلة الماضية فى سحب وازالة تراكمات مياه الامطار بالشوارع والميادين لتيسير على المواطنين ، و التعامل الفوري لكافة شكاوى وبلاغات  المواطنين  الواردة. 

سقوط أمطار محافظة مطروح غرفه العمليات الرئيسية انخفاض في درجات مدينه مرسي مطروح

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وائل لطفي

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