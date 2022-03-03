الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحجب «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام»

إنستجرام وفيسبوك
إنستجرام وفيسبوك وتويتر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا حجبت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي، بينها "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، والتي يعتمد عليها الروس  في معلوماتهم. 

وأفادت شبكة قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الخارجية الأمريكية، بأن روسيا حجبت أيضًا عددًا من المواقع المستقلة. 

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، نقلتها فضائية “العربية"، أن هناك غارات جوية عنيفة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، دون أي تفاصيل أخرى.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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