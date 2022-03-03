كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، نقلتها فضائية “العربية" في نبأ عاجل لها، أن هناك غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف في الوقت الحالي، دون أي تفاصيل أخرى.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقال زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة.