صحيفة: ضغوط بريطانية لفتح تحقيق سريع فى «جرائم الحرب» بأوكرانيا

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن بريطانيا وعشرات من الحلفاء يضغطون من أجل فتح تحقيق سريع في قصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدن أوكرانية بعد أن اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب.

وقال جونسون إن بوتين "لا يمكنه ارتكاب هذه الأعمال المروعة مع الإفلات من العقاب" بعد أن انضمت 37 دولة إلى المملكة المتحدة يوم الأربعاء في إحالة موسكو إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت هذه الخطوة، التي سمحت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في التحقيق مباشرة دون الحاجة إلى موافقة قضائية، في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة الأوكرانية كييف لفرض حصار.

وتعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، لمزيد من الضربات، وكانت السيطرة على مدينة خيرسون الساحلية محل نزاع.

جونسون يعد الرئيس الأوكراني بالدعم والأسلحة

وفقاً للصحيفة، فإن جونسون تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعده بمزيد من الدعم والأسلحة للقوات التي تقاوم الجيش الروسي.

وتسببت الضربات التي دمرت نصب بابي يار التذكاري للهولوكوست في كييف والساحة المركزية في خاركيف في إثارة الاشمئزاز.

ويخشى الحلفاء الغربيون من أن ذلك يشير إلى تحول في التكتيكات الروسية نحو الضربات العشوائية على المناطق الحضرية.

بريطانيا تتهم بوتين صراحة بارتكاب جرائم حرب

وللمرة الأولى، اتهمت المملكة المتحدة بوتين صراحة بارتكاب جرائم حرب، حيث زعم داونينج ستريت أن "الأعمال المروعة" تحدث كل ساعة تقريبًا، حيث أصبحت المراكز السكانية أهدافًا.

وقال جونسون في أسئلة رئيس الوزراء: “بوتين أخطأ بشكل خطير في الحسابات في هجومه المقيت على دولة ذات سيادة”، “لقد استخف بالثبات الاستثنائي للشعب الأوكراني ووحدة العالم الحر وتصميمه في مواجهة همجيته. ما رأيناه بالفعل من نظام فلاديمير بوتين في استخدام الذخائر التي كانوا يلقونها بالفعل على المدنيين الأبرياء ، في رأيي ، يمكن اعتبارها بالفعل جريمة حرب”.

أكثر من 2000 أوكراني قتلوا في الغزو الروسي

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن أكثر من 2000 مدني قتلوا منذ الغزو، على الرغم من عدم التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

وتعتقد وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 874 ألف شخص فروا من أوكرانيا، لكن من المتوقع أن يصل هذا الرقم قريبًا إلى مليون.

المحكمة الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق في أحداث أوكرانيا

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يعتزم فتح تحقيق في الأحداث في أوكرانيا "بأسرع ما يمكن".

لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت إن أكبر إحالة من نوعها من الحلفاء البالغ عددهم 38، بما في ذلك أيرلندا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ونيوزيلندا، ستسمح له "بالمضي قدما مباشرة في التحقيق ، دون الحاجة إلى موافقة قضائية".

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "آلة بوتين العسكرية تستهدف المدنيين بشكل عشوائي وتمزق بلدات في أنحاء أوكرانيا، "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الأعمال البربرية التي ارتكبتها روسيا ومن الصواب محاسبة المسؤولين عنها، ستعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الحلفاء لضمان تحقيق العدالة".

وفي وقت سابق، وعد جونسون بنشر قائمة بالأشخاص المرتبطين ببوتين الذين يمكن أن تُفرض عليهم عقوبات، لأن "الرذيلة تشدد على نظام بوتين" من خلال القيود التي فرضها الغرب.

لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر حثه على زيادة الإجراءات على الفور ضد حلفاء الزعيم الروسي.

وقال ستارمر، الذي دعا رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، إلى مواجهة العقوبات: "حان الوقت الآن لمعاقبة كل أوليغارشي وفتح كل شركة صورية حتى نتمكن من إثبات خطأ بوتين".