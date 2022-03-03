الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية أستراليا الغربية ترفع قيود كورونا المفروضة مع بقية البلاد

قيود كورونا بأستراليا
قيود كورونا بأستراليا

رفعت ولاية أستراليا الغربية اليوم الخميس القيود المفروضة مع بقية البلاد بعد نحو عامين من انتشار جائحة كورونا.


وقال رئيس وزراء الولاية مارك ماكجوان لدى إعلانه إعادة الافتتاح في فبراير إنه بالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراءات صحية جديدة، بما فيها متطلبات ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة في الولاية لمواجهة الانتشار الأكبر المتوقع أن يحدث للفيروس بالسفر بدون حجر صحي.
 

وسيحتاج المسافرون إلى التطعيم الكامل لدخول الولاية. كما سيتعين عليهم الخضوع لاختبار سريع في غضون 12 ساعة عند وصولهم وإبلاغ السلطات بأي نتيجة إيجابية، على الرغم من أنه ستتم مراجعة الإجراء بعد أسبوعين.
 

وسيظل الأستراليون العائدون غير المطعمين مطالبين بالخضوع للحجر الصحي بالفنادق.
 

وكان من المقرر في الأصل أن تزيل أستراليا الغربية القيود المفروضة على السفر في 5 فبراير لكن ماكجوان أرجأ إعادة فتح حدود الولاية بسبب ظهور متحور أوميكرون القابل للانتقال إلى حد كبير.
واتخذت الولاية تدابير حدودية مشددة لعدة أشهر عقب تفشي الفيروس في مناطق أخرى.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

«أمن الغربية» يكثف جهوده لضبط 3 أشخاص حاولوا قتل سائق «توك توك»

واشنطن تشجب خطاب بوتين حول الأسلحة النووية

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

لا ينجح فيها الكثير.. أسامة الأزهرى: تربية الأبناء عملية شاقة

المؤبد لصاحب مكتب تأجير سيارات لإتجاره بالحشيش فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل