منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تعلن مقتل إحدى مراقباتها فى القصف على خاركيف

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساء الأربعاء أنّ إحدى مراقباتها الأوكرانيات قتلت الثلاثاء في خاركيف في "قصف" شنّته القوات الروسية على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وعلى موقعها الإلكتروني قالت هذه الهيئة الدولية الوحيدة التي ما زالت موجودة في أوكرانيا إنّ "مارينا فينينا وهي عضو محلّي في البعثة الخاصّة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا قضت في قصف على خاركيف في الأول من مارس" بينما "كانت في طريقها لجلب مؤن لعائلتها في مدينة أصبحت منطقة حرب".

وفي وقت سابق، أكد ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الهجوم على أوكرانيا ألحق بالفعل أضرارًا بالمدنيين بعد يوم واحد على اندلاعه.



وقال ميكاتشي، في تصريحات له، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه واحدة من أكثر الأزمات الأمنية حدة منذ الحرب العالمية الثانية في ظل اتخاذ قرار خطير باللجوء إلى الصراع المسلح بدلاً من الحوار.



ولفت إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يعرب عن قلقه العميق بشأن التأثير الخطير للعمل العسكري الذي بدأه الاتحاد الروسي في أوكرانيا على الجميع في البلاد ولا سيما المدنيين.



واشار إلى أن هناك بالفعل أدلة على مقتل مدنيين ومعاناة كبيرة مع نزوح آلاف الأشخاص أثناء مغادرتهم منازلهم بحثًا عن الأمان، موضحا أن الهجمات الموثقة تشير إلى ضربة صاروخية باليستية وقنبلة أصابت مجمعا سكنيا.



ونوه إلى مراقبة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الوضع عن كثب حيث سيواصل تقييم التطورات فور وقوعها.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن أكثر من سبعة آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية.



وأضاف أريستوفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن المئات من الجنود الروس ومن بينهم ضباط كبار تم أسرهم، مشيرا إلى أن قائدا بالجيش الروسي نقل إلى بيلاروسيا بعد إصابته بشكل خطير.



يشار إلى أن روسيا أعلنت عن أرقام مختلفة تماما حيث قالت وزارة الدفاع في أحدث تقرير لها إن 498 من جنودها قتلوا في العملية العسكرية بأوكرانيا.



وفي غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن 2000 مدني لقوا مصرعهم حتى الآن إلا أن شبكة "سكاي نيوز" لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

