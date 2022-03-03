عمدة برلين: يجب التنسيق على مستوى ألمانيا للتعامل مع تدفق الفارين

قالت عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي إن التنسيق على مستوى البلاد في ألمانيا ضروري للتعامل مع تدفق الفارين من أوكرانيا.

وذكرت جيفاي: "إن برلين مركز كبير بالطبع ووجهة العديد من الأشخاص القادمين إلى هنا أيضا".

وأضافت: "هناك تركيز قوي للغاية على برلين. سنحاول أيضا إدارة ذلك من جانبنا بقدر استطاعتنا. لكننا في حاجة أيضا إلى دعم من الولايات الأخرى في هذا".

وتجري برلين مشاورات حاليا لتنظم توزيع الأشخاص خارج العاصمة مع ولايات أخرى مثل براندنبرج وسكسونيا أنهالت ومكلنبورج- فوربومرن.

وكانت حكومة الولاية أعلنت عن توفير أماكن لـ20 ألف لاجئ مبدئيا، كما زادت ولاية مكلنبورج-فوربومرن من عدد الأماكن في نُزُل الاستقبال الأولي، وأنشأت العديد من المناطق في ولاية سكسونيا السفلى نُزُل طوارئ.

كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أن عدد لاجئ الحرب القادمين من أوكرانيا بلغ مؤخرا 5000 لاجئ مسجل.

وذكرت الشرطة الألمانية في ميونخ بأن أكثر من 45 ألف شخص تظاهروا مساء الأربعاء، احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحمل الكثيرون رايات ولافتات باللون الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوكراني الوطني، وحمل أطفال لافتات مكتوبا عليها " من فضلكم دعوا السلام ينتصر" " والسلام للجميع".

وشارك رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في المظاهرة، التي حملت شعار "السلام في أوروبا والتضامن مع أوكرانيا"، وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" لن نقبل أبدا تحت أي ظرف بحرب وحرب عدوانية غير مبررة في أوروبا".

وأضاف زودر:" نحن الآن جميعا أوكرانيون" وتحدث عن الالتزام حيال أوكرانيا المتمثل في المساعدات التي تقدمها ولاية بافاريا.

كما تظاهر نحو 300 شخص في مدينة تيجرنزيه في مكان غير بعيد عن فيلا الملياردرير الروسي اليشر أوسامانوف، وحمل الكثير من المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب في أوكرانيا الآن"، ودهن البعض وجوههم باللونين الأصفر والأزرق،وهما لونا علم أوكرانيا.