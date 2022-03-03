الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرًا وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام.

وأضاف "بلينكن"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء الأربعاء: "لكن العالم متحد مع أوكرانيا"، لافتًا إلى إدانة الولايات المتحدة لـ"التضليل" وتشجيعها على الديمقراطية.

وتابع "بلينكن"، أن "الملايين من الأوكرانيين الذين ما زالوا في أوكرانيا يلجأون إلى أي مكان" لتجنب العنف، مشيرًا إلى أن الرد على الحرب كان هو "الوحدة بين زعماء العالم".

وأوضح "بلينكن"، أن 13 شركة روسية مهمة مملوكة للدولة مقيدة للغاية الآن بشأن التوصل إلى الأموال في الولايات المتحدة، وأنه تم فرض عقوبات على الأفراد بمن فيهم الرئيس بوتين.

وأعلن "بلينكن"، أن واشنطن والحلفاء يشكلون فريق عمل لتحديد "تعقب وتجميد أصول الشركات الروسية والأوليجارشية الخاضعة للعقوبات"، مضيفًا أنه "سنجمد ونصادر يخوتهم وطائراتهم الخاصة وممتلكاتهم الفخمة في عواصم العالم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على 22 كيانًا دفاعيًا روسيًا، مشيرًا إلى أنه "ربما افترض الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءنا كانوا يخادعون عندما حذرنا من عواقب وخيمة غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنه "كما يحب الرئيس بايدن أن يقول فإن الدول الكبرى لا يمكن خداعها".

وشدد "بلينكن"، في الوقت ذاته، على أن الولايات المتحدة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي من أجل المضي قدمًا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن أكثر من سبعة آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية.

وأضاف أريستوفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن المئات من الجنود الروس ومن بينهم ضباط كبار تم أسرهم، مشيرًا إلى أن قائدًا بالجيش الروسي نقل إلى بيلاروسيا بعد إصابته بشكل خطير.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن أرقام مختلفة تمامًا، حيث قالت وزارة الدفاع في أحدث تقرير لها إن 498 من جنودها قتلوا في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن 2000 مدني لقوا مصرعهم حتى الآن، إلا أن شبكة "سكاي نيوز" لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

«أمن الغربية» يكثف جهوده لضبط 3 أشخاص حاولوا قتل سائق «توك توك»

واشنطن تشجب خطاب بوتين حول الأسلحة النووية

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

لا ينجح فيها الكثير.. أسامة الأزهرى: تربية الأبناء عملية شاقة

المؤبد لصاحب مكتب تأجير سيارات لإتجاره بالحشيش فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل