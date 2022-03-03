وزير الخارجية الأمريكى: غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرًا وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام.

وأضاف "بلينكن"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء الأربعاء: "لكن العالم متحد مع أوكرانيا"، لافتًا إلى إدانة الولايات المتحدة لـ"التضليل" وتشجيعها على الديمقراطية.

وتابع "بلينكن"، أن "الملايين من الأوكرانيين الذين ما زالوا في أوكرانيا يلجأون إلى أي مكان" لتجنب العنف، مشيرًا إلى أن الرد على الحرب كان هو "الوحدة بين زعماء العالم".

وأوضح "بلينكن"، أن 13 شركة روسية مهمة مملوكة للدولة مقيدة للغاية الآن بشأن التوصل إلى الأموال في الولايات المتحدة، وأنه تم فرض عقوبات على الأفراد بمن فيهم الرئيس بوتين.

وأعلن "بلينكن"، أن واشنطن والحلفاء يشكلون فريق عمل لتحديد "تعقب وتجميد أصول الشركات الروسية والأوليجارشية الخاضعة للعقوبات"، مضيفًا أنه "سنجمد ونصادر يخوتهم وطائراتهم الخاصة وممتلكاتهم الفخمة في عواصم العالم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على 22 كيانًا دفاعيًا روسيًا، مشيرًا إلى أنه "ربما افترض الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءنا كانوا يخادعون عندما حذرنا من عواقب وخيمة غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنه "كما يحب الرئيس بايدن أن يقول فإن الدول الكبرى لا يمكن خداعها".

وشدد "بلينكن"، في الوقت ذاته، على أن الولايات المتحدة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي من أجل المضي قدمًا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن أكثر من سبعة آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية.

وأضاف أريستوفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن المئات من الجنود الروس ومن بينهم ضباط كبار تم أسرهم، مشيرًا إلى أن قائدًا بالجيش الروسي نقل إلى بيلاروسيا بعد إصابته بشكل خطير.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن أرقام مختلفة تمامًا، حيث قالت وزارة الدفاع في أحدث تقرير لها إن 498 من جنودها قتلوا في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن 2000 مدني لقوا مصرعهم حتى الآن، إلا أن شبكة "سكاي نيوز" لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.