الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«وول ستريت» تغلق على ارتفاع حاد مع تهدئة بشأن أسعار الفائدة

جيروم باول
جيروم باول

أُغلقت وول ستريت عن ارتفاع حاد، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى أن البنك سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة أقل مما كان يخشى بعض المستثمرين.

وساعدت تعليقات باول، التي أدلى بها في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على تهدئة المستثمرين بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور الأسواق.

وقال باول إنه يميل إلى دعم رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مارس ، مما يهدئ بعض المخاوف بشأن احتمال رفع سعر الفائدة رفعا أكبر.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأحد عشر التي يشملها المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعلى رأسها القطاع المالي بعد انخفاض حاد حتى الآن هذا الأسبوع. كما انتعش مؤشر البنوك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر  2021 في الجلسة السابقة.

واستأنفت أسهم الطاقة مسيرتها الصعودية، مع ارتفاع مؤشر الطاقة ضمن ستاندرد آند بورز 500 مدعومة بارتفاع خام برنت إلى ما يقرب من أعلى مستوياته في ثماني سنوات بعد أن عطلت العقوبات الغربية نقلالسلع التي تصدرها روسيا.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 80.19 نقطة أو 1.84 في المئة ليغلق عند 4385.62 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 217.26 نقطة أو 1.61 في المئة إلى 13749.72 نقطة. ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي أقل حظا من سابقيه، إذ زاد هو الآخر 595.01 نقطة أو 1.78 في المئة إلى 33892.33 نقطة.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن لأسابيع من أن غزو روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض "تكاليف سريعة وشديدة" على روسيا. 

وتستهدف الإجراءات الجديدة المؤسسات والأفراد الروس بشكل مباشر ، وتسعى إلى فرض عقوبات مالية قاسية على تحركات روسيا لتأكيد سيطرتها على منطقتي لوجانسك ودونيتسك المدعومتين من روسيا في شرق أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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