ألمانيا: 45 ألف شخص يتظاهرون احتجاجا على الهجوم الروسى على أوكرانيا

أفادت الشرطة الألمانية في ميونخ ،بأن أكثر من 45 ألف شخص تظاهروا، مساء الأربعاء، احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحمل الكثيرون رايات ولافتات باللون الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوكراني الوطني، وحمل أطفال لافتات مكتوبا عليها "من فضلكم دعوا السلام ينتصر" " والسلام للجميع".

وشارك رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في المظاهرة، التي حملت شعار "السلام في أوروبا والتضامن مع أوكرانيا"، وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" لن نقبل أبدا تحت أي ظرف بحرب وحرب عدوانية غير مبررة في أوروبا".

وأضاف زودر:" نحن الآن جميعًا أوكرانيون"، وتحدث عن الالتزام حيال أوكرانيا المتمثل في المساعدات التي تقدمها ولاية بافاريا.

كما تظاهر نحو 300 شخص في مدينة تيجرنزيه في مكان غير بعيد عن فيلا الملياردرير الروسي اليشر أوسامانوف، وحمل الكثير من المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب في أوكرانيا الآن"، ودهن البعض وجوههم باللونين الأصفر والأزرق، وهما لونا علم أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ، إن‭‭ ‬‬ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا.

وردًا على سال من إذاعة دويتشلاندفونك عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز قال هابيك: "نحن مستعدون لذلك، أستطيع أن‭‭ ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف".

وأضاف "فيما يتعلق بالشتاء المقبل فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات" مشيرًا إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء.

وتابع:"سنتخذ أيضًا الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن وهو ما لم يحدث بعد لأن الروس لم يتوقفوا (عن إمدادنا بالغاز)".

وأضاف أنه في حالة حدوث الأسوأ فإنه يمكن لبرلين الإبقاء على "محطات الطاقة التي تعمل

بالفحم على نحو احتياطي وربما حتى الاستمرار في تشغيلها" لكنها ملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في الأجل المتوسط.