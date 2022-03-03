وزير الخارجية الأمريكى يعتزم القيام بجولة أوروبية اعتبارا من الخميس

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن القيام بجولة أوروبية اعتبارا من صباح الخميس تشمل بلجيكا وبولندا ومولدوفا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي: "الجولة تهدف لمواصلة المشاورات المكثفة والتنسيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركائنا الأوروبيين بشأن الحرب غير المبررة والمخطط لها سلفا التي تشنها روسيا على أوكرانيا".



ويغادر بلينكن اليوم الخميس إلى بروكسل ،حيث سوف يشارك يوم الجمعة في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الناتو ،وسوف يجرى أيضا محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.



وتابع البيان أنه سوف يتوجه بعد ذلك إلى بولندا يوم السبت المقبل لمناقشة المساعدات الأمنية والإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للاجئين الأوكرانيين.



وبعد ذلك، يلتقي بلينكن في مولدوفا مع الرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية نيكو بوبيسكو.



وسوف يقوم بزيارات أخرى لدول البلطيق في السادس والسابع والثامن من الشهرالجاري.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على حربها الاختيارية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، في مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، لتقديم الدعم وإدانة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي تضامنه الراسخ مع الشعب الأوكراني، الذي يقاوم بشجاعة ويصد هجومًا روسيًا متعمدًا وغير مبرر.

يأتي ذلك عقب العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا صباح الخميس 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية .

وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.