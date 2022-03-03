موريتانيا تتوقع ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إنه من المتوقع ارتفاع اأعار القمح بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لأن الدولتين تمثلان نسبة 23% من إنتاج القمح، الأمر الذي دفع حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة للعمل على مراقبة الوضع.



وأكد الوزير، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط، أن سعر المادة في السوق لم يشهد بعد أي زيادة لأن الكميات الموجودة منها وصلت قبل بدء الحرب.



وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية قامت مؤخرا بزيادة أسعار هذه المادة، مما دفعهم إلى إغلاق تلك المحلات والعمل على منع تصدير القمح إلى الخارج وتشديد الرقابة على أسعاره، لافتا إلى أنه في حال وصول كميات جديدة سيتم تقييم الأسعار مع التجار وستتدخل الدولة كي لا تتأثر الفئات الهشة.



ويستعمل القمح بشكل كبير في موريتانيا وزيادة على استهلاكه في المائدة الغذائية توجه نسبة كبيرة من القمح كعلف للماشية التي تمتلك منها موريتانيا سبعة وعشرين مليون رأس من الجمال والأبقار والأغنام ويتضاعف الاستهلاك حاليا بسبب الجفاف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان -: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".



وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".



وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.