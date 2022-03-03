الدفاع الروسية: تجهيز أكثر من 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا

قال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم تجهيز أكثر من 10 آلاف و500 طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وأن القوافل الأولى تنتظر بالفعل وصولها إلى الطريق.

وذكر ميزينتسيف - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - لقد "تم تشكيل قوافل محملة بشحنات إنسانية لتقديم المساعدة لسكان أوكرانيا، هذه مواد غذائية ومواد بناء وضروريات أساسية".

وتابع أن "الحكومة الفيدرالية مع المناطق الروسية جهزت بالفعل أكثر من 10 آلاف و500 طن من البضائع الإنسانية، وأن العمل في هذا الصدد كان جاريًا بشكل كثيف للغاية".

وأضاف "ميزينتسيف"، أن قافلة مساعدات إنسانية من شبه جزيرة القرم وصلت بالفعل إلى المراكز السكانية في جنوب أوكرانيا، موضحًا أن المناطق الأخرى التي تجمع قوافل إنسانية تشمل بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكورسك وروستوف.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ستضمن أمن مرور المساعدات، في حال كانت أوكرانيا مستعدة لإنشاء ممر إنساني للمدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".

وأشار "كوناشينكوف" إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلًا وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو و484 دبابة وآلية مدرعة أخرى و63 راجمة صواريخ و217 مدفعًا ميدانيًا و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

ذكر "كوناشينكوف" أن تقدم قوات جمهورية لوجانسك الشعبية أسفر عن سيطرتها على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف.

وشدد على أن القوات الروسية تتخذ التدابير لضمان سلامة السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة ماريوبول حيث قام أفراد كتائب القوميين الأوكرانيين بنشر المدرعات ووسائل المدفعية، بما في ذلك راجمات الصواريخ داخل أحياء سكنية.