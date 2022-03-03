الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى شاكر يفتتح فعاليات مهرجان «دندرة للموسيقى والغناء».. اليوم

الفنان هانى شاكر
الفنان هانى شاكر

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، فى دورته الثانية بمحافظة قنا، والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح فى تمام السادسة مساء، والذى يحييه أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر، برفقة فرقته الخاصة، كما يشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض كتاب داخل نادي فتيات قنا، ويشمل مجموعة من اهم العناوين فى مختلف الوان الفكر.

عبدالدايم: المهرجان يحقق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن

من جانبها، قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

وأكدت ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها، وأضافت أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الأثرية والتاريخية بمختلف المحافظات، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن.

دكتورة إيناس عبد الدايم

العناني: يزيد الوعي الثقافي ويسهم فى دعم وتنشيط السياحة 

فيما أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد، يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع.

وأضاف أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي ستشهده محافظة قنا والعروض الفنية التي سيتم تقديمها به بمثابة هدية لأهالي المحافظة تساهم في زيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق بهدف تعظيم دور القوي الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

دكتور خالد العنانى

وتستمر فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، لمدة ثلاثة أيام متتالية تجمع أشكالًا إبداعية متنوعة، وتضم حفلين ضخمين بجانب حفل الافتتاح.

وتحيي المطربة ريهام عبد الحكيم الليلة الثانية برفقة مطربي الأوبرا ياسر سليمان، وإيمان عبد الغنى، فيما يختتم الفنان طارق العربى طرقان فعاليات المهرجان برفقة أبنائه بعد غد السبت.

أمير الغناء العربي هاني شاكر فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء مهرجان دندرة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قنا

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وائل لطفي

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