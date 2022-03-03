أسواق النفط العالمية تفقد مليون برميل جراء الهجوم الروسى على أوكرانيا

قالت مؤسسة ريستاد إنيرجي للاستشارات الصناعية، إن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى فقد الأسواق العالمية ما يصل إلى مليون برميل من الطلب اليومي على النفط ، في الوقت الذي تتزايد فيه التكاليف الإنسانية والمادية جراء العمل العسكري.

وقد تخسر أوكرانيا 50 % من الطلب على نفطها إذا استمرت الحرب مع تعذر تجنب التداعيات طويلة المدى بسبب تضرر البنية التحتية، بحسب ما قالت محللة أسواق النفط في مؤسسة ريستاد أنيرجي، صوفيا جويدي دي سانت في تقرير، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعاني روسيا أيضًا بشكل كبير رغم أن التأثير سوف يكون أقل نسبيًا بنسب تتراوح من 15%إلى 30%.

ووفقًا للتقرير، سوف تقلل العقوبات الشاملة المباشرة وغير المباشرة، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على النظام المالي لروسيا النشاط الأقتصادي بشكل كبير.

وتخفض هذه العقوبات بالفعل تدفق النفط الروسي إلى الأسواق، في وقت يواجه فيه العالم عجزًا في الأمدادات.

وتواجه أسواق النفط اضطرابات كبيرة منذ هجوم موسكو، مما دفع أسعار النفط العالمية ترتفع صوب 110 دولارات للبرميل.

ودفعت العقوبات الغربية عددًا من شركات النفط الكبرى إلى التخارج من عملياتها في روسيا، كما زادت من المخاوف لدى مالكي ناقلات النفط والمشتريين حول مشتريات النفط الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت "جين ساكي" المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلادها منفتحة للغاية على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.

ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

من جهته، قال ستيفن برينوك من "بي في ام انرجي": "لا تزال الأحداث المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على أجواء السوق، وتحديدًا القلق حول العرض يبقى في صلب القلق".