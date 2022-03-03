موريتانيا: نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا لحل سلمى يرضى الجميع

أعرب وزير الثقافة الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد الداهي، عن أمله أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق على حل سلمي يرضي الجميع، مشيرا إلى خطورة الانعكاسات السلبية للعملية العسكرية على الجميع بما فيها موريتانيا.

وأكد الوزير الموريتاني، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط، أن كافة الرعايا الموريتانيين في أوكرانيا خارج الخطر، ما عدا شخص واحد فضل البقاء لأسباب خاصة، والدولة الموريتانية هي من تولت تكاليف العملية، متقدمًا بالشكر لوزارة الشؤون الخارجية، التي قامت بالمهمة، وكل الدول الصديقة التي عبرت عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع.

وكانت أعلنت الخارجية الموريتانية، إنشاء خلية أزمة خاصة بالجالية العالقة في أوكرانيا وبدء الاتصال بهم؛ للاطمئنان على سلامتهم.

وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد- في تصريح، إن المعلومات المتوفرة تؤكد سلامة أفراد الجالية في أوكرانيا وتتم متابعة أوضاع أفرادها على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة بدأت اتصالات ببعثاتها الدبلوماسية في موسكو وبرلين، قبل تأزم الوضع، وأن السفارة الموريتانية في برلين نصحت الجالية في أوكرانيا قبل 15 يوما بالمغادرة؛ لاحتمال تفاقم الوضع وأن بعضهم غادر بالفعل في حين أصرت البقية البقاء.

ودعا الوزير الجميع إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن غير الآمنة وتلك التي قد تتعرض لأي خطر مهما كان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان - : " بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".

