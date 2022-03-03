رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية: القوات الروسية بالشوارع

قال رئيس بلدية مدينة خيرسون الأوكرانية، إيجور كوليخاييف، إن القوات الروسية بشوارع المدينة وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

كانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، فيما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي.

وحث "كوليخاييف" الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، ودعا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك في إطار العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني ولا تعاني المدينة، وهي عاصمة لمقاطعة خيرسون، من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأضافت أن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين القيادة الروسية وإدارة المدينة والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية، وضمان القانون والنظام العام وسلامة السكان.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن أكثر من سبعة آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية.

وأضاف أريستوفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن المئات من الجنود الروس ومن بينهم ضباط كبار تم أسرهم، مشيرا إلى أن قائدا بالجيش الروسي نقل إلى بيلاروسيا بعد إصابته بشكل خطير.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن أرقام مختلفة تماما حيث قالت وزارة الدفاع في أحدث تقرير لها إن 498 من جنودها قتلوا في العملية العسكرية بأوكرانيا.