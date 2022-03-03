الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الاحتياطى الفيدرالى يؤيد رفع الفائدة 25 نقطة فى مارس

رئيس الاحتياطى الفيدرالى
رئيس الاحتياطى الفيدرالى

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأنه يؤيد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر مارس.


وأوضح باول، خلال كلمته في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أنه يميل إلى اقتراح ودعم رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه لم يستبعد إمكانية رفع الفائدة بوتيرة أكبر في مرحلة ما.
 

ويعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد يتباطأ على مدى العام المقبل، مع انتهاء اضطرابات المعروض وهدوء الطلب المتزايد.
 

وأضاف باول أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، منوهًا بأن المجلس سيستمر في تنفيذ خططه بشأن رفع الفائدة، وسط توقعات من اقتصاديي بنك "جولدمان ساكس" أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة 7 مرات خلال 2022، وهو سيناريو من شأنه خفض أسعار الذهب.
 

ويرى جولدمان ساكس أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام من أجل احتواء ارتفاع التضخم الأمريكي، مقارنة بتوقعاتهم السابقة التي أشارت إلى رفعها 5 مرات فقط.

 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
 

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".


وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".
 

وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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