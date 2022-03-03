الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

مُستوطنون يقتحمون
مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الأربعاء، حي "الشيخ جرّاح" بالقدس المُحتلة، بحماية من قوات الاحتلال.

وتجمع المستوطنون قرب منزل عائلة سالم، تلبيةً لدعوة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير.

وتصدى أهالي الحي والمتضامنون معهم لاقتحام المستوطنين ورددوا أناشيد وطنية ردًا على هتافات المستوطنين العنصرية.

ويشهد الحي اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال منذ أكثر من 19 يومًا.

كانت المحكمة العُليا الإسرائيلية أكدت أمس عدم جواز إجلاء سكان حي الشيخ جراح من منازلهم حتى البتّ نهائيًا في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين أو التوصل إلى تسوية.

ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعًا قضائيًا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.

وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على المتضامنين المتواجدين في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع مسيرة واقتحام للمستوطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت أحد منازل الحي، وهاجمت المُتضامنين المتواجدين داخله دون سابق إنذار، بهدف تفريغ الحي، لتأمين مسيرة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن جفير.

وعززت قوات الاحتلال وجودها في الحي الذي يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسري، وشددت حصارها المفروض عليه.
كانت المحكمة العُليا الإسرائيلية أكدت أمس الثلاثاء عدم جواز إجلاء سكان حي الشيخ جراح من منازلهم حتى البتّ نهائيًا في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين أو التوصل إلى تسوية.

ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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