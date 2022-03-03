الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب البحرينى»: العلاقات مع السعودية مثال رائد يحتذى به

النواب البحرينى
النواب البحرينى

 أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وأن جهود التنمية والتعاون، والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات والقطاعات والمستويات بين البلدين الشقيقين تشكل مثالًا رائدًا ومتميزًا يُحتذى به في العلاقات بين الأشقاء.

وأشارت "زينل"، في تصريحات لها أوردتها وكالة أنباء البحرين، إلى أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية، ولقائه بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيدة بما نتج عن المباحثات التي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت "زينل"، أن الزيارة تشكل إضافة جديدة لمسار التعاون المشترك، والبناء على العلاقات الوطيدة والاستثنائية، ارتكازًا على ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، من ثوابت ورؤى واحدة، تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة جذورها في التاريخ، والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء قاعدة متكاملة ونموذجية من العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضافت "زينل"، أن مسيرة التعاون الثنائي البحريني السعودي المشترك تمضي قدمًا نحو المزيد من التنامي، وتتضافر الجهود لإثراء إنجازات العمل المشترك و تعظيم النتائج الإيجابية المتطورة الناتجة عنه، بفضل التوجيهات الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين، منوهة بما تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي من توافق وتنسيق على قدر كبير في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك، إلى جانب الشراكة المستمرة في البرامج الاقتصادية والاستثمارية، والارتقاء بمستوى التنسيق في إطار العمل الدولي والعربي والخليجي المشترك.

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