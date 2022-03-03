22 مارس.. انطلاق المعرض الدولى الافتراضى للسياحة والسفر

قال سامح عبدالمنعم، مدير التسويق والمبيعات بأحد فنادق البحر الأحمر وعضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، والمتحدث باسم المعرض الدولى الافتراضى للسياحة والسفر (IVTM) المتخصص فى صناعة السياحة والسفر، والذى سيقام يومى 22 و23 مارس المقبل.

وأضاف “عبدالمنعم”، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الحدث سيشارك به كافة المتخصصين بصناعة السياحة والسفر حول العالم من وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية وأماكن الإقامة والخطوط الجوية وشركات تكنولوجيا الضيافة وشركات التسويق الرقمي وغيرها الكثير، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بصناعة السياحة والسفر، كما سيتم تنظيم المعرض لكى يستطيع الحضور افتراضيًا من غير المتخصصين للتعرف على الخدمات التى تقدمها كل شركة، حيث ستكون الاستاندات الخاصة موجودة أمامهم بالعلامة التجارية لكل شركة أو فندق مشارك بالمعرض، كما يتم تنفيذه فى المعرض التى تتم واقعيا، كما سيتم توفير موظفين أون لاين من كل شركة للرد على أى استفسارات من الجمهور المشارك افتراضيا.

وأوضح أنه سيتم ربط الحدث عبر الإنترنت والذي من المقرر أن يشارك به العديد من المحترفين في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام الاستاندات الافتراضية والاجتماعات الفردية والتواصل الجماعي والندوات وورش العمل، لافتا إلى أنه تم تصميم المعرض الدولي الافتراضي للسياحة والسفر ليكون افتراضيًا بنسبة 100٪، حيث إنه سيسمح للحاضرين والمتحدثين والعارضين بمشاركة ومناقشة أفكارهم بسهولة.

وأكد أن المعرض الدولي الافتراضي للسياحة والسفر يقام مرتين سنويًا، الأولى فى مارس، والثانية فى سبتمبر، لافتا إلى أنه سيتم توفير مترجمين إلى لغات مختلفة للاستفادة من الحدث من جانب الحاضرين.

يذكر أن العديد من القائمين على المعارض التى تقام فى صناعة السياحة والسفر أو قطاع آخر إلى اللجوء إلى تنظيمة افتراضيا عبر الإنترنت، خاصة بعد فيروس كورونا و التخوفات من التجمعات، كما أن استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى جعلت العديد من الجهات التوجه نحو الإنترنت.