الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى العهد البحرينى ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان علاقات الصداقة والتعاون الثنائى

الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

بحث ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في واشنطن، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمي والدولي.

وأكد الأمير سلمان - وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لكافة دول وشعوب العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل جهودها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.

وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد أوستن التزام بلاده بشراكاتها الاستراتيجية الدفاعية القوية مع البحرين، وتسعى لمواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة، منوهًا بأن البحرين دور قيادي هام في تأمين الأمن البحري، ويمكن الاعتماد عليها كحليف استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو؛ نظرًا لما تقوم به من دور هام في تقديم الدعم الكبير في ظل التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجهها دول العالم، ومنها ما قدمته من دعم استراتيجي في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان خلال العام الماضي.

كما أكد ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يفتح آفاقًا أكبر في مسار العلاقات ويحقق الأهداف المنشودة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال لقائه، مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حيث أشار الأمير سلمان إلى التعاون البنّاء بين البلدين في العمل البرلماني وأهمية تعزيزه من أجل تحقيق تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسارات العلاقات بين البلدين وسبل ترسيخها بما يسهم في رفد التعاون الثنائي، كما تم بحث مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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