وزير الداخلية اللبنانى يتعهد بمتابعة مكافحة تهريب المخدرات

تعهد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، بمتابعة تطبيق بنود المبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج، وذلك فيما يخص وزارة الداخلية عبر تفعيل مكافحة تهريب المخدرات، ومنع التعرض اللفظي أو الفعلي لدول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس اليوم.

وأكد "مولوي"، أن المبادرة الكويتية ترتكز على الدستور اللبناني الذي ينص بما لا لبس فيه على هوية لبنان وانتمائه العربيين وعلى احترام قرارات الشرعية الدولية، خصوصًا عبر التمسك بالدور البناء الذي تقوم به قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.

وأشاد "مولوي" بما وصفه بجسور الخير التي تم مدها إلى لبنان من الدول العربية خلال الأزمات الأخيرة.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني طامح لإعادة بناء دولته على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة، مشددًا على انتماء لبنان لمحيطه العربي، مستعرضًا ما حققته الوزارة منذ توليه المسئولية رغم ظروفها المادية الحرجة، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من عمليات ضبط ضخمة لتهريب المخدرات إلى الخليج العربي، وكذلك عمليّات استباقية جنبت البلد تفجيرات إرهابية.

وطالب لبنان الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن موقفه الحالي يبقى منسجمًا مع موقفه المعلن في 25 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان تلاه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، عقب اجتماع حضره مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا بمشاركة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لدراسة موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بوحبيب، أن موقف لبنان يأتي في ضوء الدعوة الموجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم للبحث في الأزمة الناشئة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وروسيا الاتحادية.