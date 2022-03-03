الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برنت يقفز إلى 115 دولار ويُسجل أعلى مستوى منذ 2008

برنت
برنت

قفزت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات، لتُسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2008 مدفوعة بالمخاوف حول نقص المعروض وسحب المزيد من الشركات لاستثماراتها في أصول النفط الروسية.


وقلصت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو من مكاسبها في وقت سابق من اليوم لترتفع بمقدار 8.91 دولار، بنسبة 8.49%، لتصل إلى 113.93 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق من اليوم لتسجل 115.09 دولار للبرميل.
 

وصعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 7.45% أو 7.7 دولار عند 111.14 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق من اليوم 112.47 دولار للبرميل.
 

وأكد تحالف "أوبك+" التزامه بسياسة إنتاج النفط خلال شهر أبريل المقبل، والتي تنص على زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا، على الرغم من مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر من المقررة حاليًا.
 

ودفعت العقوبات الغربية عددا من شركات النفط الكبرى إلى التخارج من عملياتها في روسيا، كما زادت من المخاوف لدى مالكي ناقلات النفط والمشتريين حول مشتريات النفط الروسية.
 

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت "جين ساكي" المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلادها منفتحة للغاية على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.

 

ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

 

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

 

وقال أندي مكورميك المحلل لدى "تي رو.برايس": "تبقى مشكلات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية مصدر القلق الأول للكثير من المستثمرين حول العالم".

 

من جهته قال ستيفن برينوك من "بي في ام انرجي" "لا تزال الأحداث المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على أجواء السوق. وتحديدا القلق حول العرض يبقى في صلب القلق".

 

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

«النواب البحرينى»: العلاقات مع السعودية مثال رائد يحتذى به

جورجيا: سنتقدم «على الفور» بطلب عضوية فى الاتحاد الأوروبى

المغرب يرفض تأويل موقفه بعدم المشاركة فى التصويت بشأن روسيا

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل