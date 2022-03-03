استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، مساء الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 48 ألفا و489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 6 ملايين و466 ألفا و603 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و582 حالة.



وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية 44 ألفا و 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 19 مليونا و29 ألفا و321 إصابة، كما سجلت 74 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 161 ألفا و704 حالات.



وفي ألمانيا، سجلت السلطات الصحية 34 ألفا و 638 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 مليونا و9 آلاف و351 إصابة، كما سجلت 42 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 123 ألفا و763 حالة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و 574 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 673 ألفا و218 إصابة، كما سجلت 28 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 5284 حالة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و 832 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 784 ألفا و777 إصابة، كما سجلت 89 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 63 ألفا و 668 حالة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و 342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 307 آلاف و62 إصابة، كما سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 6521 حالة.



وفي أيسلندا، سجلت السلطات الصحية 2236 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 135ألفا 747 إصابة، كما استقر عدد الوفيات عند 65 لعدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 2169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 923 ألفا 432 إصابة، كما سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 6506 حالات.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1833 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 897 ألفا 40 إصابة، كما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 6326 حالة.



وفي الأمريكتين، ففي كندا، سجلت السلطات الصحية 4796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 301 ألف و 354 إصابة، كما سجلت 47 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 36 ألفا و 685 حالة.



وفي جاميكا، سجلت السلطات الصحية 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 128 ألفا 79 إصابة، كما استقر عدد الوفيات عند 2814 لعدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و 400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 98 ألفا 110 إصابات، كما سجلت 30 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 42 ألفا و 411 حالة.



وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية 78 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 78 ألفا و294 إصابة، كما استقر عدد الوفيات عند 1317 لعدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي آسيا، ففي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و 920 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و 630 ألفا 96 إصابة، كما سجلت 376 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 149 ألفا و 36 حالة.



وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 1902 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 592 ألفا و139 إصابة، كما سجلت 3 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و 375 حالة.

