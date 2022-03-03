أسهم أمريكا تمحو خسائر «الثلاثاء الدامى»

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التعاملات، على ارتفاع حاد بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يؤيد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر مارس.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 596.40 نقطة، بنسبة 1.8%، ليصل إلى 33891.35 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المركب بمقدار 219.56 نقطة، بنسبة 1.6 نقطة، ليُغلق عند مستوى 13752 نقطة، وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 80.28 نقطة، بنسبة 1.9%، ليُغلق عند مستوى 4386.54 نقطة.

ومحت جلسة اليوم الخسائر التي تكبدتها في جلسة أمس الثلاثاء؛ حيث انخفض مؤشر "داو جونز" بنحو 600 نقطة، بما نسبته 1.8٪، في حين انخفض مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1.6٪ لكل منهما.

ومحيت الأسهم خسائرها الحادة من اليوم السابق بعد أن شهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أنه سيكون من المناسب للبنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي في نطاق بين 0٪ و 0.25٪ في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المُقرر انعقاده في غضون أسبوعين.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية مما عزز مخاوف مرتبطة بالتضخم في وقت تأثرت خلاله المعنويات سلبا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش ليسجل تراجعا لثالث جلسة على التوالي.

وقفز مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.6 بالمئة بدعم من زيادة أسعار الخام سبعة بالمئة وتجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5 بالمئة مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألومنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات.

وكان قطاع السيارات الأكثر تراجعا ونزل مؤشره 3.3%، وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.