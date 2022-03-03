وزير الشباب: نعتز بدعم الرئيس السيسى للقطاع الرياضى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعتز بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الرياضي لخدمة الشباب، مشيرًا إلى أن الرئيس يسأل عن كل التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، واليوم خلال الافتتاح لبعض المشروعات الرياضية كان يوجه أسئلة منها الاطلاع على صالة الجمباز.

وقال "صبحي" ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، مساء الأربعاء، إن صالة الجمباز فى الأكاديمية من أفضل الصالات على مستوى الشرق الأوسط، وتضم خبراء عالميين، معلنًا أن هناك خطة لتطوير الخدمات الرياضية فى كافة المحافظات ونخاطب جميع الفئات من خلال رؤية استراتيجية متكاملة ونعمل من خلال جدول زمنى لتطوير الاستادات الرياضية على مستوى المحافظات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية تركز على إنشاء المجمعات والصالات الرياضية التى تتناسب مع الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أن ما تم من منشآت رياضية يؤهل مصر لتنظيم البطولات والحفلات وكل شيء عالمي.

وأوضح أن مجمع صالات حسن مصطفى يضم صالتين وفندقًا وأماكن مخصصة للتأهيل، فضلًا عن مقر فرعي للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى إمكانية تنظيم الفعاليات الأخرى والاحتفالات، مؤكدًا أن تطوير المشروعات تستهدف جميع الطوائف والأعمار، كما أن الدولة أصبحت تجتذب كافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات.

في سياق آخر، أكد وزير الشباب والرياضة، استعداد الوزارة لإقامة مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم فى قطر، وستقام على استاد القاهرة بحضور 60 ألف مشجع، لافتًا إلى أنه منح توجيهات بعدم خوض المباريات على استاد القاهرة الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الموافقة وتأمين تواجد الجماهير في مباراة مصر والسنغال، مضيفًا أن جميع مطالب الجهاز الفنى ستنفذ، ومنها عدم اللعب على استاد القاهرة قبل المباراة بفترة، وأرضية الملعب ستكون جاهزة للمنتخب، معلنًا أن جميع لاعبي المنتخب لديهم طموح وأمل فى إسعاد الجماهير المصرية.

من جهة أخرى، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الأندية العامة أصبحت تشهد زيادة في قيمة اشتراكات العضوية، لذلك تم إنشاء أندية باشتراكات تناسب الجميع، فالاشتراك والحصول على عضوية نادي "النادي" الرياضي الجديد تبلغ 100 ألف جنيه بالإضافة للضرائب، علمًا بأن خدمة النادي توازي ما يقدم في أندية بقيمة اشتراك 400 ألف جنيه.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن هذه الأندية لها هدف واحد، هو توفير أفضل الخدمات للمواطن، ولا تهدف لعمل انتخابات والحصول على عضوية مجلس إدارة النادي، موضحًا أن هناك شركة مصرية تدير التشغيل فى النادي الرياضى في السادس من أكتوبر الذي افتتح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الوزارة تعاقدت مع شركات للإشراف على التشغيل والصيانة للنادي وجاري إنشاء فروع له في المحافظات.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن ما تقوم به الدولة من إنشاءات ومشروعات في القطاع الرياضي يستهدف جميع المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع مصلحة المواطن فى مقدمة اهتماماتها، كما تعمل الوزارة على تطوير 1041 مركز شباب في كافة المحافظات.