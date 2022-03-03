الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: دمرنا أكثر من 1500 هدف عسكرى فى أوكرانيا

الغزو الروسى لأوكرانيا
الغزو الروسى لأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف للصحفيين، إن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من 1500 هدف عسكري في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية ، بما في ذلك إسقاط 13 طائرة و47 طائرة مسيرة.


ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوناشينكوف قوله إن "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا"، وإجمالا "تم إصابة 1533 هدفا خلال العملية، بما في ذلك 54 موقع قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 39 نظام صواريخ S-300، وبوك إم -1 و أوسا و52 محطة رادار".


وقال كوناشينكوف إن الأهداف المدمرة الأخرى تشمل 47 طائرة كانت واقفة على الأرض، بينما تم إسقاط 13 طائرة و47 طائرة مسيرة في الجو، كما تم تدمير 484 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و63 قاذفة صواريخ متعددة، و217 وحدة مدفعية ميدانية وهاون و 336 وحدة من المعدات الخاصة.


يشار إلى أنه في 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة استجابة لطلب المساعدة من قبل رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية لا تستهدف المدن الأوكرانية، لكنها تعيق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وبالتالي لا توجد تهديدات للسكان المدنيين.

 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيانه -: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".


وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".

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