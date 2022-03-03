رئيس وزراء كندا: روسيا فوجئت بالدعم الدولى القوى لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه "فوجئوا" بالإجراءات الشاملة التي اتخذتها المجتمعات الدولية والتي تهدف إلى حصار روسيا عن العالم والإسراع في إنهاء عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال ترودو للصحفيين وهو في طريقه إلى اجتماع الكتلة الليبرالية في مبنى البرلمان: "أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية، والشيء الذي كان له تأثير حقيقي وأعتقد أنه يمكننا جميعا أن نستنتج أنه فاجأ فلاديمير بوتين، هو أننا متحدون جدا، ونحن حازمون جدا".

وأضاف: "ربما توقع بوتين ضغوطا بالعقوبات من دول مثل كندا والمملكة المتحدة، لكن لكي تلغي ألمانيا نورد ستريم [مشروع خط أنابيب غاز]، والحديث عن شحن أسلحة إلى أوكرانيا، هذه أشياء أعتقد أنها أذهلت النظام الروسي بالتأكيد لأننا متحدون للغاية وندافع ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل مبادئ الديمقراطية التي لها أهمية كبيرة".

وصرح ترودو للصحفيين، بأن العقوبات ضرورية وستؤذي روسيا ودولا أوروبية أخرى أكثر من ذلك بكثير.. وقال إنه بينما قد تكون هناك صناعات في كندا تتأثر نتيجة لذلك، فإن الحكومة سترى ما يمكنها فعله "لتعويضها" ، حيث تواصل البلاد دعم هذه الجهود.

وكانت قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن حكومتها ستحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما وصفته "بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، بعد أيام فقط من غزو روسيا لجارتها.

وأضافت جولي في بيان صدر من وزارة الخارجية الكندية: "نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف .. لقد طالبنا روسيا مرارا وتكرارا بوقف هجماتها غير المبررة على أوكرانيا والدخول في حوار هادف .. ومع ذلك، بينما تتكشف الأحداث المروعة في أوكرانيا أمام أعيننا، أصبح من الواضح الآن أنه يجب عمل المزيد."

وأضافت: "تحظى المحكمة الجنائية الدولية بدعمنا وثقتنا الكاملين .. ندعو روسيا للتعاون مع المحكمة."