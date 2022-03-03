الجزائر: زيادة الإنتاج النفطى ليتجاوز مليون برميل يوميا

أعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي ليتجاوز مليون برميل يوميًا خلال الشهر القادم، وذلك بزيادة قدرها ١٠ آلاف برميل.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عقب مشاركته، في الاجتماع الوزاري الـ 26 للبلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء فيها (أوبك+).

وأوضح "عرقاب"، أن إنتاج الجزائر من النفط سيصل، عقب هذه الزيادة، إلى مليون وألفي برميل في اليوم، خلال شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن الدول الموقعة على إعلان التعاون داخل وخارج (أوبك) قررت زيادة الإنتاج النفطي بإجمالي قدره ٤٠٠ ألف برميل إضافي يوميا في السوق العالمي خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن وزراء الطاقة في دول (أوبك+) قرروا أيضًا الاجتماع مرة أخرى في ٣١ مارس الجاري.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، الأربعاء، لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد، فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6,66% ليبلغ 110,30 دولارًا بعدما كان وصل الى 111,50 دولار، وهو مستوى قياسي منذ 2013.

من جهته، ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16% ليصل إلى 111,44 دولار للبرميل، بعدما كان بلغ 113,02 دولار، في أعلى مستوى له منذ 2014.

كذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف"، الأربعاء، إلى 194,715 يورو للميجاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنسًا لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في ديسمبر الماضي عند 470,83 بنسًا.

ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.