حريق خطوط الإنتاج بمصنع العسل فى طنطا

كشفت التحريات الأولية عن حريق خطوط الإنتاج بمصنع العسل بقرية شبشير الحصة بطنطا بسبب ماس كهربائي.

وانتقل اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إلى مكان الواقعة لمتابعة أعمال السيطرة على حريق خطوط الإنتاج بمصنع التمساح لإنتاج عسل النحل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا.

شهدت قرية شبشير التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، نشوب النيران بمصنع لإنتاج العسل، وأتت النيران على محتويات خطوط الإنتاج بطابقين بالكامل لتعبئة العسل وأدوات تعبئة وتغليف كاملة وتمت السيطرة على الحريق وتتم حاليًا عمليات التبريد للمبنى.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل أحد مناحل العسل بقرية شبشير التابعة لدائرة مركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.