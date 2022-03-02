تقرير يرصد معاناة الأيتام والمعاقين خلال النزوح من أوكرانيا (صور)

فر ما يقرب من مليون أوكراني من الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، وسط معاناة أكثر الفئات ضعفًا ممن يحتاجون إلى دعم المجتمع.

وفي محطة القطار في بلدة زاهوني المجرية اليوم الأربعاء، نزل أكثر من 200 أوكراني من ذوي الإعاقة - مقيمين في منزلين للرعاية في العاصمة الأوكرانية كييف - وسط الرياح الباردة لمنصة القطار بعد هروب شاق من أعمال العنف التي تجتاح أوكرانيا، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

ويعاني اللاجئون، وكثير منهم من الأطفال، من إعاقات عقلية وجسدية خطيرة، وتم إجلاؤهم من مرافق الرعاية الخاصة بهم بمجرد اشتداد الهجوم الروسي على العاصمة.

وقالت لاريسا ليونيدوفنا، مديرة دار الأيتام في كييف: "لم يكن البقاء هناك آمنًا، كانت هناك صواريخ، كانوا يطلقون النار على كييف، وأمضينا أكثر من ساعة تحت الأرض أثناء قصف".

وأضافت ليونيدوفنا: "يحتاج هؤلاء الأطفال إلى قدر كبير من الاهتمام ، فهم يعانون من أمراض ويحتاجون إلى رعاية خاصة".

كما تم اصطحاب أطفال أيتام من دار الأيتام دارنتيسكي في كييف - إلى الحافلات في انتظار نقلهم إلى أوبول، بولندا، حيث سيتم توطينهم وتلقي المزيد من الرعاية.

وقالت فيكتوريا ميكولايفنا، نائبة مدير دار دارنيتسكي: "هناك 216 شخصًا إجمالاً من الأطفال مع مرافقيهم".

جعل الطقس البارد الذي اجتاح أوروبا الشرقية يوم الأربعاء الظروف أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يفرون إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا.

فيما أجبر هجوم روسيا المكثف على أوكرانيا مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة البلاد في الأيام الستة الماضية فيما توقع أحد مسؤولي الأمم المتحدة أنه قد يصبح "أكبر أزمة لاجئين في أوروبا هذا القرن".

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 874 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي الأسبوع الماضي والرقم "يرتفع بشكل كبير" ، مما يضعها على المسار الصحيح لتجاوز حاجز المليون يوم الأربعاء.