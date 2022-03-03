«الحمل فى العشرينات».. خبراء يكشفون العمر المثالى للولادة

أشارت دراسة جديدة إلى أن العمر المثالي للولادة هو سن الـ25، حيث تعيش النساء اللائي لديهن أطفال في منتصف العشرينات من العمر أطول فترة.

وربطت الأبحاث السابقة بين وقت الولادة وطول العمر، حيث رأى الخبراء أن الولادة في سن متأخر قد تسرع عملية الشيخوخة، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وزعم باحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية أن الوقت المناسب للولادة قد يكون بين 24 أو 25 بعد دراسة 4000 امرأة، ووجدوا أن أولئك الذين رزقوا بطفل قبل أو بعد ذلك كان لديهم خطر أعلى بنسبة 5 في المائة للوفاة من أي سبب في غضون 18 عامًا.

وقال الباحثون إن الأمهات الصغيرات جدًا تميل إلى أن تكون من مناطق محرومة،، مما يعرضهن لخطر أكبر للإصابة بمجموعة من الأمراض العقلية والجسدية، وتكهنوا بأن عبء الإنجاب والولادة قد يكون أكثر صعوبة على الأمهات الأكبر سناً.

ووجد باحثون كوريون جنوبيون أن النساء اللواتي أنجبن طفلهن الأول عندما كانت تتراوح أعمارهن بين 24 و 25 عامًا كان لديهن فرصة أقل للوفاة خلال الـ 18 عامًا القادمة مقارنة بالأمهات اللائي أنجبن أطفالًا في وقت مبكر أو في وقت لاحق في الحياة.

ما هي مخاطر إنجاب طفل في وقت سن كبير؟

ارتفع عدد الأمهات الأكبر سناً في العقود الأخيرة، حيث تركز المزيد من النساء على حياتهن المهنية وبدء أسرهن في وقت لاحق، لكن الأطباء يميلون إلى تحذير النساء من عدم ترك الوقت لإنجاب الأطفال بعد فوات الأوان.

كما يشددون على أنه مع تقدم العمر تنخفض الخصوبة يزداد خطر تعرضهم لمضاعفات، بما في ذلك ولادة أطفال بعيوب خلقية وتشوهات بالرحم.

ويقدر الخبراء أن النساء في أواخر الأربعينيات من العمر لديهن فرصة ضئيلة تصل إلى واحد من كل عشرين فرصة للحمل بسبب قلة المعروض من البويضات، وهي أقل قدرة على التخصيب.

وحذرت جمعية الخصوبة البريطانية في وقت سابق المشاهير الذين لديهم أطفال في الأربعينيات من العمر يمنحون النساء أملاً زائفًا بشأن الأمومة المتأخرة.