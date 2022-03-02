وكيل «صحة السويس» يستقبل قيادات قطاع الطب الوقائى (صور)

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالوزارة، وذلك خلال تواجدهم وفريق قطاع الطب الوقائي بالوزارة للمرور على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.

وشهدت مديرية الصحة بمحافظة السويس، اجتماعين متتاليين مع مديري العموم ومديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية، بحضور وكيل المديرية ومدير المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان نتائج مرور فرق الوزارة المختلفة على مستشفيات السويس العام والصدر والحميات والعبور، وكذلك الوحدات والمراكز الصحية، وقد تم التركيز على كيفية معالجة القصور والسلبيات التي وجدت أثناء المرور واهم التحديات التي يمكن التغلب عليها خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور عمرو قنديل أنه لابد من تكاتف جميع الجهود بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمنتفعين بكافة التخصصات ، كما تقدم سيادته بالشكر للجهود المبذولة خاصة في ظل جائحة كورونا وإحلال وتطوير كافة المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .

في سياق آخر، في إطار المتابعة اليومية لتفقد الخدمة الطبية، أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، جولة تفقد خلالها قسم طوارئ الجراحه بمستشفى السويس العام لمتابعه سير العمل.

وتأكد خلال زيارته من تواجد الفريق الطبي بالنوبتجيات كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك متابعة صيانة الأجهزة الطبية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية

وفي نهاية الجولة اكد الحفناوي علي الفريق الطبي ببذل أقصي جهد لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضي وفقاً لمعايير الجوده ومكافحه العدوى مؤكدا على حسن معامله المرضى.

ويحرص وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوى، على إجراء زيارات مفاجئة بشكل مستمر لمتابعة مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات السويس.