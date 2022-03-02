البنتاجون: المقاومة الأوكرانية أبطأت تقدم الجيش الروسي نحو كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الأمنية للقوات الأوكرانية لازالت تتدفق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إنه تم رصد مؤشرات على أن المقاومة الأوكرانية أبطأت تقدم الجيش الروسي نحو كييف.

وتابع: "القوات الروسية تعيد تقييم عملياتها في محيط كييف فضلا عن التحديات اللوجستية".

يأتي ذلك بينما أطلقت صفارات الأنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، بحسب قناة العربية.

ودعا مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للتعامل بدرجة عالية من الشك مع المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤول - دون الكشف عن هويته - أن الولايات المتحدة تراقب قدر المستطاع أي تهديد استراتيجي من روسيا.

وأشار إلى أنه لا يزال باستطاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا لوقف القتال وإنهاء الحرب.

ولفت إلى إيصال مساعدات أمنية للقوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، مؤكّدًا مواصلة القيام بذلك.

وبدأت روسيا فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الأربعاء يومها السابع على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.