ولي عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يفتح آفاقا أكبر في مسار العلاقات ويحقق الأهداف المنشودة للبلدين.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حيث أشار الأمير سلمان إلى التعاون البنّاء بين البلدين في العمل البرلماني وأهمية تعزيزه من أجل تحقيق تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال.



وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسارات العلاقات بين البلدين وسبل ترسيخها بما يسهم في رفد التعاون الثنائي، كما تم بحث مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وفي السياق، التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، السيناتور بوب مينندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والسيناتور الجمهوري جيم ريش العضو البارز باللجنة، حيث أكد أن البحرين ماضية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



ونوّه الأمير سلمان بمختلف الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار العالمي بما يدعم تحقيق الخطط الموضوعة للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة للجميع، مؤكدا أهمية توحيد الجهود الدولية وتكثيفها بما يسهم في ترسيخ ركائز التنمية بالمنطقة والعالم.



وخلال اللقاء، جرى بحث أوجه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين تحقيقًا للمصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات على مختلف الأصعدة.

