الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، يجب أن يتذكر المواطنون أننا ما زلنا في فصل الشتاء، حيث إن هناك البعض بدأ تخفيف الملابس، معقبًا: "ده مش كويس خالص.. احنا مش عايزين نزلات برد.. وما صدقنا الدنيا هديت".

وتابع: "مش عايزين ننسى ما حدث في 12 مارس 2020.. دايمًا بفكر الناس بها.. حصل تقلبات جوية شديدة وانخفاضات في درجات الحرارة وأمطار غزيرة".