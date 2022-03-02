السيطرة على حريق منزل فى حدائق القبة

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة حدائق القبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة الشقة.