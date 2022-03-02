سفارة أمريكا: «غرفة الإسكندرية» تلعب دورًا رئيسيًا في دعم رائدات الأعمال

استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، نيكول شامبين كبار موظفي الخارجية الأمريكية - نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ولورين لوفليس مستشارة الشؤون العامة للسفارة الأمريكية (وزير مفوض).

شملت الزيارة لقاءً مع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عقبه مائدة مستديرة مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة ريم صيام بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "المساواة المبنية علي النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام".

وخلال اللقاء قدم أحمد الوكيل نبذة عن تاريخ "غرفة الإسكندرية" ودورها في تطوير مجتمع الأعمال السكندري، مشيرًا إلى الغرفة تحتفل هذا العام بمرور 100 عامًا على إنشائها.

وقال الوكيل إنه من الضروري تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لعب دورًا هامًا في تطوير الأعمال المصرية.

وأشار إلى أن المرأة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية بمصر، فهي شريك أساسي ورئيسي في كل ما يحدث من تطوير وتنمية اقتصادية.

من جانبها، أوضحت نيكول شامبين كبار موظفي الخارجية الأمريكية - نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، أن مشاركة المرأة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً يعمل على تعزيز ازدهار مصر واستقرارها على المدى الطويل.

كما وجهت الشكر للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وللمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على دعمهما لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المختلفة، ومساعدتهم على تطوير أعمالهم.