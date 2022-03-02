الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تناقش موقف الأحياء من إزالة التعديات على أملاك الدولة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا موسعًا حضره المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومسئولي الإزالات وجهات الولاية المعنية لاستعراض ومناقشة موقف الأحياء الحالي من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالري والزراعة ونهر النيل والسكة الحديد وتسخير الجهود لإنجاز أعمال الإزالات وفقا للجداول الزمنية المحددة لهذا الشأن.  

وأكدت ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالأحياء لملف الإزالات، مع تقديم تقارير دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها أولا بأول في هذا الشأن مع تقديم كل الدعم لتذليل جميع المعوقات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومخاطبة الولايات، وتوفير الآلات واللودرات والمعدات الثقيلة للانتهاء من أعمال الإزالات.

كما أضافت عبدالمنعم بضرورة تقديم البيانات التفصيلية من كل جهة بإجمالي حالات التعديات ونوع الإزالة وتصنيفها لإمكانية إزالتها والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من خلال المعاينات لهذه التعديات على الطبيعة بالتنسيق بين كل جهة من جهات الولاية ورئيس الحي لتوافر آليات التنفيذ حسب كل حالة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق بين الأحياء والأجهزة التنفيذية وأجهزة الأمن وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ جميع الإزالات، مشددة على الأجهزة التنفيذية بالحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

التعديات على أملاك الدولة التعديات على املاك الري التعديات على الأراضي الزراعية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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التنمية بأثر رجعى

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