الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الدائنون كانوا يأخذون إيراد شباك التذاكر».. حكايات الفنانين مع الأزمات

يوسف وهبي
يوسف وهبي

الكثير من الأزمات في حياة الفنانين، فهناك أوقات يمكن ان يكون معهم عشرات الألوف، وهناك أوقات أخرى ربما لا يجدون فيها ثمن تاكسي أجرة يقلهم إلى المسرح أو مكان التصوير، وفي هذا التقرير نستعرض الدروس التي تعلمها بعض الفنانين من هذه الأزمات.

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يوسف وهبي

يوسف وهبي

يقول الفنان يوسف وهبي: «مرت بي سنوات كسبت فيها من التمثيل عشرات الألوف، ومرت بي أيام سوداء ذهب فيها كل ما جمعته وما ورثته عن أبي في سبيل المسرح، حتى بلغ بي الأمر أنني كنت أظهر أمام الجمهور كصاحب أكبر فرقة تمثيلية في الشرق، بينما يأخذ الدائنون إيراد شباك التذاكر كل ليلة تاركين لي سبعين قرشا فقط كمصروف يومي، وأين كل هذا الىن، لم يعد سوى درس أفادني الصبر على احتمال الفشل، لأعرف عن طريق معاناته طعم النجاح».

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ماري منيب

ماري منيب

وقالت الفنانة ماري منيب: «كنت قبل أن تستهريني تربية الدواجن أعتقد أعتقد ان وظيفة المراة محدودة بجدران بيتها بين خدمة زوجها وأولادها، ولكن تربية الدواجن علمتني اشياء كثيرة، من بينها أن الحياة تقوم على عمودين، هما الرجل والمراة معا، فإذا تعطل منهما عمود واحد لا يصبح للآخر قيمة».

وأضافت: "كنت اجلس طويلا لألاحظ الدجاجة وهي تحتضن بيضها وتدفع عنه بجناحيها كل شر، وكنت ألاحظها وهي تدفع افراخها الصغيرة دائما نحو آنية الطعام، لتحثها على تناوله، وإذا كانت الطيور نفسها قد وزعت واجباتها وحقوقها بالتساوي بين ذكورها وإناثها وتعاونت جميعها على تهيئة حياتها والبحث عن رزقها فكيف لا يفعل البشر؟».

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 زمردة

 زمردة

الفنانة زمردة بدورها قالت: «تعودت ان اعوان سيدة محتاجة بمبلغ شهري بسيط، وكنت أؤمن دائما بان الله يرزقني من أجل هذه السيدة».

وتكمل: «وحدث أن زارتني السيدة في الموعد المعتاد ولم يكن عندي سوى جنيهين فقط هما كل ما أملك، أضف إلى هذا انني كنت في أشد الحاجة إلى معونة لكي أدفع منها بعض التزاماتي، واعطيت السيدة جنيها وجعلت لنفسي جنيها، وقبل أن اغرق في بحور الوساوس والتخوف من نتاج هذا التقصير فاجأتني رحمة الله بثروة لا بأس بها ممثلة في عقود ثلاثة أفلام».

يوسف وهبي ماري منيب زمردة الفنانة ماري منيب الفنانة زمردة الفنان يوسف وهبي

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