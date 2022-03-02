مسلسلات رمضان 2022.. ألبوم صور يكشف كواليس جلسات تصوير مسلسل «يوتيرن»

تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مشاهد وأحداث مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل اسم “يوتيرن” والمقرر أن تخوض به ماراثون الدراما الرمضانية 2022.

وحصلت «الدستور» على ألبوم الصور من داخل كواليس تصوير العمل بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، تكشف تفاصيل العمل الجديد، الذي انتهى حتى الآن من تصوير 50% من مشاهد العمل تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى أحد المدن الساحلية خلال أيام لتصوير المشاهد الخارجية للعمل.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الفنانة ريهام حجاج تقدم خلال أحداث مسلسل “يوتيرن” دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسا على عقب وتتحول تماما.

ومن جانبه قال المؤلف أيمن سلامة في تصريحات صحفية، إنه انتهى من كتابة أكثر من نصف حلقات مسلسل “يوتيرن” وأن فريق العمل أنجزوا نسبة كبيرة من تصوير المسلسل بل وقاموا بإنهاء عدد كبير من الحلقات ولم يتبق له سوى حلقات قليلة لينتهي تماما من كتابة سيناريو العمل.

أبطال وصناع مسلسل يوتيرن

مسلسل "يوتيرن" يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، والفنانة عبير صبرى والفنان كريم قاسم والفنان أيمن قيسونى والفنان محمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى والفنانة عبير منير والفنانة هلا السعيد وآخرون والمسلسل من تأليف الكاتب أيمن سلامة ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.