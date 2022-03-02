شركة بوينج الأمريكية تعلق تعاملاتها مع روسيا

أوقفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تعاملاتها مع الخطوط الجوية الروسية، بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.



وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يؤثر على إمدادات قطع الغيار وكذلك الصيانة والدعم الفني.



وقالت إن بوينج علقت أنشطتها الاقتصادية الرئيسية في روسيا في الوقت الحالي.



وقال البيان "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".



وكانت بوينج قد أعلنت في وقت سابق الإغلاق المؤقت لمكتبها في كييف ومركز للتدريب على الطيران في موسكو. وبسبب العقوبات، لن يتم بيع أي طائرة إلى روسيا.

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت عدة مناطق بعد الغزو الروسي في الوقت الذي تواصل فيه القتال في العديد من الأماكن لليوم السابع على التوالي، ووفقا لتقارير عسكرية، تم استعادة مستوطنة ماكاريف الواقعة غرب منطقة كييف.



وتحدث جنود أوكرانيون أيضا عن تحقيق نجاح قرب هورليفكا في منطقة دونباس.



ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة، ومع ذلك ترددت تقارير عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجوم جوي في منطقة جيتومير.

ووفقا للسلطات، خلفت الهجمات الجوية 130مصابا في ميناء ماريوبول.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف"، في بيان اليوم الأربعاء: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".



وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".



وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.

