الجارديان: قرار الأمم المتحدة لإدانة روسيا يستهدف الضغط على موسكو ومينسك

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تصويت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح قرار يستنكر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والدعوة إلى الانسحاب الفوري للقوات الروسية، هو بمثابة تعبير عالمي عن الغضب إزاء هذه العملية.



وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت 141 دولة من أصل 193 دولة لصالح القرار، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، في حين صوتت خمس دول ضده.



وقال القرار، الذي شاركت في صياغته 94 دولة، إن الأمم المتحدة تدين بأشد العبارات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وطالب روسيا بالكف فورًا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا و"سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط".



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القرار غير ملزم قانونًا، لكنه تعبير عن وجهات نظر أعضاء الأمم المتحدة، ويهدف إلى زيادة الضغط على موسكو وحليفتها بيلاروس.



ويوم الجمعة الماضي، لجأت روسيا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في مجلس الأمن، ولم يتم تأييد القرار، لذلك أحال حلفاء أوكرانيا الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأشارت "الجارديان" إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 40 عامًا، التي يحيل فيها مجلس الأمن أزمة إلى الجمعية العامة، والمرة الـ11 فقط التي يتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1950.



ويجوز للجمعية العامة أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" في خلال 24 ساعة، بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام"، حيث تتم إحالة التهديدات العالمية إلى الجمعية "إذا فشل مجلس الأمن، بسبب عدم إجماع الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسئوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".