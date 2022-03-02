وقف الإنتاج بمصانع BMW بسبب نقص الكابلات القادمة من أوكرانيا

أعلن متحدث باسم مجموعة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات مساء اليوم الأربعاء، وقف الإنتاج في الأسبوع المقبل في مصانع المجموعة في ميونخ و دينجولفينج وشتاير وكذلك في مصانع ميني في أوكسفورد وهولندا ،وذلك بسبب نقص ضفائر الكابلات القادمة من أوكرانيا.



وأضاف المتحدث أن مصنع المجموعة في ريجنسبورج يعمل بنظام النوبة الواحدة بسبب نقص أشباه الموصلات.



وتعتزم "بي إم دبليو" الإبقاء على وقف الإنتاج وتقييده لمدة أسبوع مبدئيا، ولا يزال من غير المحدد بعد كيف ستسير الأمور لاحقا، وتؤثر هذه الإجراءات على نحو 7000 عامل يعملون في المصنع الرئيسي لـ"بي إم دبليو" في ميونخ.

وتابع المتحدث أنه سيتم توضيح ما إذا كان سيتم العمل بنظام الدوام المخفض أو ما إذا كان سيتم خصم ساعات العمل المخفضة من حسابات الوقت للعاملين.

وتؤثر إجراءات وقف الإنتاج على نحو 10000 عامل يعملون في أكبر مصنع أوروبي لـ"بي إم دبليو"، في مدينة دينجولفينج.

كان قد تم الاتفاق على تقليص أوقات الدوام بالنسبة لـ3200 عامل، يعملون في مصنع "بي إم دبليو" في مدينة شتاير النمساوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان اليوم الأربعاء - : " بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.

